Понад два десятки "прильотів" за ніч: у Повітряних силах розкрили деталі атаки росіян

09:06 06.04.2026 Пн
Скільки ворожих цілей ліквідували сили ППО за минулу ніч?
aimg Костянтин Широкун
Понад два десятки "прильотів" за ніч: у Повітряних силах розкрили деталі атаки росіян Фото: у Повітряних силах розкрили деталі атаки росіян (Getty Images)

Російські війська вночі атакували низку регіонів України ударними дронами. Більшість ворожих цілей ліквідовано силами ППО, та є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Без світла Славутич і не тільки. У двох регіонах масштабні знеструмлення після удару РФ

"У ніч на 6 квітня противник атакував 141 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей ворога на 13 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Удар РФ по Україні 6 квітня

Російські війська сьогодні вночі, 6 квітня, обстріляли низку регіонів України. Так, ворог вночі атакував енергетичну інфраструктуру у Чернігівській області. В результаті удару без світла залишились понад 280 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах Чернігівщини, а також частина Київської області.

Окрім того, в ніч на 6 квітня окупанти здійснили масований обстріл спальних районів Одеси, в результаті удару по багатоповерхівці є загиблі та поранені.

