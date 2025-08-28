Руйнування та поранені: Росія вдарила "Іскандерами" по Слов'янську

Атаки на Слов'янськ

Нагадаємо, увечері 18 серпня російські війська здійснили обстріл Слов’янська із застосуванням двох ракет "Іскандер-М". Окупанти влучили у промислову зону мікрорайону Лісний.

А ввечері 16 серпня місто зазнало двох ворожих обстрілів із застосуванням дронів "Італмас".

Перший удар прийшовся на залізничний мікрорайон - поранено жінку, пошкоджено приватні будинки. Другий вдарив по мікрорайону Лимани, де також постраждали житлові будинки.

У ніч на 2 серпня армія РФ атакувала центр Слов’янська дронами-камікадзе. Було пошкоджено готель і житлові будинки.