Слов’янськ під обстрілом: ворог атакував місто дронами "Італмас"
Увечері 16 серпня Слов’янськ зазнав двох ворожих обстрілів із застосуванням дронів "Італмас".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.
Перший удар окупанти завдали близько 18:15. Він прийшовся на залізничний мікрорайон, де було поранено жінку та пошкоджено будинки приватного сектору.
Другий пролунав о 19:30 у мікрорайоні Лимани. Цей удар також зачепив житлові будинки.
Фото: росіяни вдарили по Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)
За даними начальника МВА, в обох випадках російські військові використовували безпілотники "Італмас".
Місто продовжує тримати оборону та закликає мешканців до обережності.
"Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!", - наголосив Лях.
Обстріли України 16 серпня
Нагадаємо, що сьогодні російський дрон атакував співробітників ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі.
Як повідомляють у службі, удар стався саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.
Водночас в ніч на 16 серпня, російські війська атакували територію Дніпропетровської області ударними безпілотниками. В результаті обстрілу по району виникло кілька пожеж.
Окрім цього протягом ночі Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер" та понад 80 дронами "Шахед". На ранок українські військові розповіли, скільки збила і подавила безпілотників ППО.