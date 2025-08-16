Слов’янськ під обстрілом: ворог атакував місто дронами "Італмас"

Увечері 16 серпня Слов’янськ зазнав двох ворожих обстрілів із застосуванням дронів "Італмас".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

Перший удар окупанти завдали близько 18:15. Він прийшовся на залізничний мікрорайон, де було поранено жінку та пошкоджено будинки приватного сектору. Другий пролунав о 19:30 у мікрорайоні Лимани. Цей удар також зачепив житлові будинки. Фото: росіяни вдарили по Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh) За даними начальника МВА, в обох випадках російські військові використовували безпілотники "Італмас". Місто продовжує тримати оборону та закликає мешканців до обережності. "Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!", - наголосив Лях.