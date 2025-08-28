Разрушения и раненые: Россия ударила "Искандерами" по Славянску

Атаки на Славянск

Напомним, вечером 18 августа российские войска совершили обстрел Славянска с применением двух ракет "Искандер-М". Оккупанты попали в промышленную зону микрорайона Лесной.

А вечером 16 августа город подвергся двум вражеским обстрелам с применением дронов "Италмас".

Первый удар пришелся на железнодорожный микрорайон - ранена женщина, повреждены частные дома. Второй ударил по микрорайону Лиманы, где также пострадали жилые дома.

В ночь на 2 августа армия РФ атаковала центр Славянска дронами-камикадзе. Была повреждена гостиница и жилые дома.