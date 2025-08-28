RU

Разрушения и раненые: Россия ударила "Искандерами" по Славянску

Фото: последствия ракетной атаки на Славянск (t.me/slv_vca)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на четверг, 28 августа, российская армия нанесла удары по Славянску Донецкой области. Из-за атаки пострадали люди, разрушен отель и десятки домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

По его словам, около 03:00 прозвучали два мощных взрыва - оккупанты ударили по городу ракетами комплекса "Искандер".

Первое попадание зафиксировано на улице Шевченко - по летней площадке ресторана гостиницы "Украина". Второй удар пришелся по переулку Андреевскому.

В результате обстрела повреждены или разрушены 35 многоэтажек, 2 частных дома, 6 автомобилей, учебное заведение и 8 инфраструктурных объектов.

По предварительной информации, ранения получили четыре местных жителя. Спасатели и коммунальные службы уже работают на местах ударов.

 

Фото: последствия ракетной атаки на Славянск (t.me/slv_vca)

 

Атаки на Славянск

Напомним, вечером 18 августа российские войска совершили обстрел Славянска с применением двух ракет "Искандер-М". Оккупанты попали в промышленную зону микрорайона Лесной.

А вечером 16 августа город подвергся двум вражеским обстрелам с применением дронов "Италмас".

Первый удар пришелся на железнодорожный микрорайон - ранена женщина, повреждены частные дома. Второй ударил по микрорайону Лиманы, где также пострадали жилые дома.

В ночь на 2 августа армия РФ атаковала центр Славянска дронами-камикадзе. Была повреждена гостиница и жилые дома.

