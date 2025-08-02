РФ вночі атакувала дронами Слов’янськ: пошкоджено готель, є поранений
Уночі росіяни атакували центр Слов’янська дронами-камікадзе. Було пошкоджено готель і житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави МВА Слов'янська Вадима Ляха.
У ніч на 2 серпня армія РФ атакувала Слов’янськ ударними дронами типу Shahed.
Один із них влучив у центральну частину міста, спричинивши пошкодження низки будівель, зокрема готелю "Слов’янськ".
"Пошкоджено одну з візитівок міста - готель "Словʼянськ". Також пошкоджень зазнали прилеглі багатоповерхівки і гуртожиток", - написав він.
Внаслідок атаки постраждала одна людина. Інформація про характер поранення та стан здоров’я постраждалого уточнюється.
На місці працюють комунальні служби. Обстеження пошкоджених будівель триває.
Атака на Слов’янськ
Нагадаємо, що 2 червня Слов’янськ знову зазнав ворожого обстрілу. Близько четвортої ранку по місту було випущено безпілотники "Герань-2".
Як повідомлялось, у результаті атаки пошкоджено адміністративні будівлі, кафе та багатоповерхівки в центральній частині міста.
Волночас, 27 січня російські війська атакували Слов'янськ, завдавши ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.
3 січня російські війська завдали удару авіабомбою з модулем УМПК по приватному сектору Слов'янська, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед яких дворічна дитина.
22 вересня 2024 року окупанти скинули на Слов'янськ авіабомбу вагою 250 кг. Внаслідок атаки були постраждалі.