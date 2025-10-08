Зеленський заінтригував планами СБУ на "асиметричні відповіді" на російську війну

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави Служби безпеки Василя Малюка та погодив " деякі асиметричні відповіді" на російську війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Хороша доповідь сьогодні була Василя Малюка, голови Служби безпеки України. І щодо наших операцій - я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", - розповів Зеленський.

Також говорили про результати воїнів Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

"Вони воюють на фронті разом з іншими складовими Сил оборони. Зокрема, Покровський напрямок, інші ділянки фронту", - додав президент.