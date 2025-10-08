ua en ru
Зеленський заінтригував планами СБУ на "асиметричні відповіді" на російську війну

Середа 08 жовтня 2025 21:00
UA EN RU
Зеленський заінтригував планами СБУ на "асиметричні відповіді" на російську війну Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави Служби безпеки Василя Малюка та погодив " деякі асиметричні відповіді" на російську війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Хороша доповідь сьогодні була Василя Малюка, голови Служби безпеки України. І щодо наших операцій - я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", - розповів Зеленський.

Також говорили про результати воїнів Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

"Вони воюють на фронті разом з іншими складовими Сил оборони. Зокрема, Покровський напрямок, інші ділянки фронту", - додав президент.

Удари СБУ по території Росії

Нагадаємо, 3 жовтня далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних російський нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", що розташований за 1400 км від кордону України.

Також дрони СБУ уразили та вивели з ладу нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській республіці РФ.

Загалом координаційна робота СБУ, ССО, ГУР та СБС сумарно вивела з ладу близько 20% потужностей нафтопереробки в Росії, що спричинило паливну кризу та ускладнило логістику.

