Атаки України змусили РФ гнати нафту на експорт на межі можливостей, - Bloomberg

Постачання російської нафти морським шляхом (танкерами) за останні чотири тижні залишалися майже на максимальному рівні за останні 16 місяців. Такий ефект спричинили успішні атаки українських захисників на російські НПЗ.

За інформацією видання, середній обсяг поставок нафти з російських портів за чотири тижні до 5 жовтня становив 3,57 млн барелів на день - лише на 80 тисяч барелів менше, ніж максимум з травня 2024 року.

Внаслідок українських атак переробка нафти в Росії впала нижче 5 млн барелів на день - мінімум із квітня 2022 року. При цьому експорт нафти зріс приблизно на 500 тисяч барелів на день із середини серпня.

При цьому, як уточнює Bloomberg, Росія, ймовірно, не зможе збільшити поставки далі: резервні потужності портів майже вичерпані. Два головні порти - Приморськ (Балтика) і Новоросійськ (Чорне море) - працюють майже на межі. Третій, Усть-Луга, теоретично здатний експортувати більше, але від початку року його відвантаження нижче за піки жовтня 2024-го. У сумі вільні потужності трьох портів становлять лише 165-265 тисяч барелів на день.

У цей час Європа посилює контроль над російськими танкерами. Зокрема, Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти Росії, в рамках якого планується удар по "тіньовому флоту" РФ, обмеження для НПЗ, трейдерів і нафтохімічних компаній, зокрема з Китаю, а також можливі мита на російську нафту трубопроводами.