ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Атаки України змусили РФ гнати нафту на експорт на межі можливостей, - Bloomberg

Росія, Вівторок 07 жовтня 2025 16:18
UA EN RU
Атаки України змусили РФ гнати нафту на експорт на межі можливостей, - Bloomberg Ілюстративне фото: Росія змушена перенаправляти нафту на експорт (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Постачання російської нафти морським шляхом (танкерами) за останні чотири тижні залишалися майже на максимальному рівні за останні 16 місяців. Такий ефект спричинили успішні атаки українських захисників на російські НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, середній обсяг поставок нафти з російських портів за чотири тижні до 5 жовтня становив 3,57 млн барелів на день - лише на 80 тисяч барелів менше, ніж максимум з травня 2024 року.

Внаслідок українських атак переробка нафти в Росії впала нижче 5 млн барелів на день - мінімум із квітня 2022 року. При цьому експорт нафти зріс приблизно на 500 тисяч барелів на день із середини серпня.

При цьому, як уточнює Bloomberg, Росія, ймовірно, не зможе збільшити поставки далі: резервні потужності портів майже вичерпані. Два головні порти - Приморськ (Балтика) і Новоросійськ (Чорне море) - працюють майже на межі. Третій, Усть-Луга, теоретично здатний експортувати більше, але від початку року його відвантаження нижче за піки жовтня 2024-го. У сумі вільні потужності трьох портів становлять лише 165-265 тисяч барелів на день.

У цей час Європа посилює контроль над російськими танкерами. Зокрема, Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти Росії, в рамках якого планується удар по "тіньовому флоту" РФ, обмеження для НПЗ, трейдерів і нафтохімічних компаній, зокрема з Китаю, а також можливі мита на російську нафту трубопроводами.

Атака на Киришський НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 4 жовтня українські захисники вдарили по Киришському НПЗ, який розташований у Ленінградській області.

Метою стали установки ЛАБ-ЛАБС (установка з виробництва лінійних алкілбензолів і лінійних алкілароматичних сульфонатів) і ЕЛОУ-АВТ-6 (установка з видалення води, солі та первинної обробки нафти).

Пізніше Reuters написало, що на Киришському НПЗ після атаки було припинено роботу найбільшої установки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Війна в Україні Атака дронів
Новини
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи