"Русский дом" у Німеччині під загрозою закриття після інциденту з дроном, - Spiegel

Влада Німеччини активно обговорює можливі сценарії помсти Росії за атаку на український літак у Лейпцигу. Один із найімовірніших - закриття "Русского дома" в Берліні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Німецькі слідчі досі перевіряють можливу причетність Росії до інциденту з дроном. Наразі майже все вказує на те, що це була справа рук РФ.
Берлін поки не поспішає публічно звинувачувати Москву в атаці на український Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпциг/Галле. Однак варіанти помсти вже активно обговорюються в німецькій урядовій коаліції.
У МЗС ФРН уже підтвердили журналістам, що дискусії щодо закриття "Русского дома" дійсно точаться.
У німецьких безпекових колах схиляються до думки, що ця установа може бути пов'язана зі шпигунською діяльністю. Що також цікаво, заклики запровадити проти неї санкції лунають не вперше.
Робота "Русского дома" у Берліні регулюється двома німецько-російськими угодами. Перша, укладена у травні 2013 року, передбачає оренду Росією цього приміщення терміном на 99 років.
Друга - міжурядова угода від лютого 2011 року - дозволяє переглядати або розривати домовленість кожні п'ять років. Наступна така можливість з'явиться 7 червня 2027 року.
Згідно з даними інсайдерів, перше політичне рішення щодо "Русского дома" може бути ухвалене протягом наступного тижня.
5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле виявили підозрілий предмет біля українського Ан-124 "Руслан".
Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що це дрон - він атакував літак. На тлі останніх подій роботу летовища тимчасово призупинили.
Згодом в місцевих медіа почали ширитися версії про те, що Ан-124 "Руслан" нібито перевозив боєприпаси.
Однак авіакомпанія "Антонов" одразу заперечила ці припущення.
За кілька днів стало відомо, що дрон атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124.
Також РБК-Україна розповідало, як слідчі відшукали перші докази причетності РФ до цієї атаки.