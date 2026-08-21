"Русский дом" в Германии под угрозой закрытия после инцидента с дроном, - Spiegel

Немецкие следователи до сих пор проверяют возможную причастность России к инциденту с дроном. Почти все указывает на то, что это было дело рук РФ.

Берлин пока не спешит публично обвинять Москву в атаке на украинский Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпциг/Галле. Однако варианты мести уже активно обсуждаются в германской правительственной коалиции.

В МИД ФРГ уже подтвердили журналистам, что дискуссии касательно закрытия "Русского дома" действительно ведутся.

Также в Берлине склоняются к мнению, что это учреждение может быть связано со шпионской деятельностью. Что интересно, призывы ввести против него санкции раздаются не впервые.

Работа "Русского дома" в Берлине регулируется двумя германо-российскими соглашениями. Первое, заключенное в мае 2013 года, предусматривает аренду Россией этого помещения сроком на 99 лет.

Второе - межправительственное соглашение от февраля 2011 года - позволяет пересматривать или разрывать договоренность каждые пять лет. Следующая возможность появится 7 июня 2027 года.

Согласно данным инсайдеров, первое политическое решение по "Русскому дому" может быть принято в течение следующей недели.