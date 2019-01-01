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Румыния начала председательство в Совете ЕС

Новости » Политика    01.01.2019 - 11:16
Румыния начала председательство в Совете ЕС
Фото: флаг Румынии (wikimedia.org/Tiia Monto)

Румыния будет возглавлять Евросоюз в течение 6 месяцев

Сегодня, 1 января 2019 года, Румыния начала председательство в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, это первое председательство Румынии после вступления в Евросоюз в 2007 году. Страна будет возглавлять Совет Евросоюза в течение полугода.

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна не готова возглавить Совет Европейского союза с 1 января 2019 года. Йоханнис считает социал-демократическое правительство премьер-министра Виорика Денчиле некомпетентным и выступил с требованием его отставки.

Позже, премьер-министр Финляндии Юха Сипила заявил, что Хельсинки готовы принять полугодовое председательство в Европейском Союзе (ЕС) вместо Румынии, однако от самого Бухареста еще не поступало такой просьбы.

Добавим, что 10 ноября румынский министр по делам Европейского союза (ЕС) Виктор Негреско подал в отставку. Этим шагом Негреско рисковал сорвать подготовку страны к принятию председательства в Совете Европейского Союза в январе 2019 года.

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