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В Румынии подал в отставку министр по делам ЕС

Новости » Политика    11.11.2018 - 16:34
Фото: флаг Румынии (wikimedia.org/Tiia Monto)
Фото: флаг Румынии (wikimedia.org/Tiia Monto)

Министр не объяснил причин своего поступка

В субботу, 10 ноября, румынский министр по делам Европейского союза (ЕС) Виктор Негреско подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что этим шагом Негреско рискует сорвать подготовку страны к принятию председательства в Совете Европейского Союза в январе 2019 года.

Пресс-секретарь Негреско подтвердил отставку министра, но не пояснил причин.

Кроме того, в пятницу, 9 ноября, между румынскими министрами состоялись переговоры о подготовке к председательству в Совете ЕС. Подчеркивается, что Негреско был ключевой фигурой в этих приготовлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что министр транспорта Великобритании Джо Джонсон в пятницу, 9 ноября, подал в отставку, заявив, что поддерживает идею повторного референдума о выходе Британии из ЕС.

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