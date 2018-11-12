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Румыния не готова председательствовать в ЕС, - Йоханнис

Новости » Политика    12.11.2018 - 20:44
Румыния не готова председательствовать в ЕС, - Йоханнис
Фото: Клаус Йоханнис (facebook.com/klausiohannis)

Президент Румынии Йоганнис считает социал-демократическое правительство премьер-министра Виорики Денчиле некомпетентным и выступил с требованием его отставки

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна не готова возглавить Совет ЕС с 1 января. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Йоганнис считает социал-демократическое правительство премьер-министра Виорики Денчиле некомпетентным и выступил с требованием его отставки.

Председательство в ЕС "очень почетное" задание, которое одновременно выдвигает очень высокие требования, подчеркнул Йоганнис во время встречи с политиками в Бухаресте.

"Я думаю, мы не готовы к нему", - заявил президент Румынии.

По его словам, существует "политическая необходимость замены правительства", которое он назвал "аварией румынской демократии".

Отметим, в субботу, 10 ноября, румынский министр по делам Европейского союза (ЕС) Виктор Негреско подал в отставку.  Отмечается, что этим шагом Негреско рискует сорвать подготовку страны к принятию председательства в Совете Европейского Союза в январе 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что министр транспорта Великобритании Джо Джонсон в пятницу, 9 ноября, подал в отставку, заявив, что поддерживает идею повторного референдума о выходе Британии из ЕС.

 

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