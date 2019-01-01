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Румунія розпочала головування в Раді ЄС

Новини » Політика    01.01.2019 - 11:16
Румунія розпочала головування в Раді ЄС
Фото: прапор Румунії (wikimedia.org/Tiia Monto)

Румунія очолюватиме Євросоюз протягом 6 місяців

Сьогодні, 1 січня 2019 року, Румунія розпочала головування в Раді Європейського союзу (ЄС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, це перше головування Румунії після вступу до Євросоюзу в 2007 році. Країна буде очолювати Раду Євросоюзу протягом півроку.

Нагадаємо, раніше президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що країна не готова очолити Раду Європейського союзу з 1 січня 2019 року. Йоганніс вважає соціал-демократичний уряд прем'єр-міністра Віоріка Денчиле некомпетентним і виступив з вимогою його відставки.

Пізніше, прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіла заявив, що Гельсінкі готові прийняти піврічне головування в Європейському Союзі (ЄС) замість Румунії, проте від самого Бухареста ще не надходило такого прохання.

Додамо, що 10 листопада румунський міністр у справах Європейського союзу (ЄС) Віктор Негреско подав у відставку. Цим кроком Негреско ризикував зірвати підготовку країни до прийняття головування в Раді Європейського Союзу в січні 2019 року.

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