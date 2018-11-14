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Финляндия готова председательствовать в ЕС вместо Румынии

Новости » Политика    14.11.2018 - 16:13
Финляндия готова председательствовать в ЕС вместо Румынии
Фото: Юха Сипила (flickr.com/finnishgovernment)

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна не готова возглавить Совет ЕС

Премьер-министр Финляндии Юха Сипила заявил, что Хельсинки готовы принять полугодовое председательство в Европейском Союзе (ЕС) вместо Румынии, однако от самого Бухареста еще не поступало такой просьбы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на EUobserver.

"Премьер-министр Финляндии Юха Сипила заявил, что Хельсинки осуществляют подготовку для принятия председательства в ЕС, начиная с 1 января, вместо Румынии. Однако от самого Бухареста еще не поступало такой просьбы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна не готова возглавить Совет ЕС с 1 января.

Председательство в ЕС "очень почетное" задание, которое одновременно предъявляет очень высокие требования, подчеркнул Йоганнис во время встречи с политиками в Бухаресте.

По его словам, существует "политическая необходимость замены правительства", которое он назвал "аварией румынской демократии".

Отметим, в субботу, 10 ноября, румынский министр по делам Европейского союза (ЕС) Виктор Негреско подал в отставку. Отмечается, что этим шагом Негреско рискует сорвать подготовку страны к принятию председательства в Совете Европейского Союза в январе 2019 года.

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