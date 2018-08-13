В Румынии расследуют действия полиции во время разгона демонстрантов

Сотрудники прокуратуры допросят всех, кто подозреваются в нарушении закона

В прокуратуре Румынии заявили, что началось расследование из-за применения насилия со стороны полиции во время массовых акции протеста против правительства социал-демократов в Бухаресте. Об этом сообщает DW.

"Уже сейчас мы получили около 30 жалоб, а мои коллеги расспрашивают тех, кто получил ранения", - сообщил румынский прокурор Ионел Корбу.

Прокурор также заверил, что сотрудники прокуратуры допросят всех, кто подозреваются в нарушении закона во время силового разгона акции протеста.

Кроме того, прокуроры намерены проанализировать видеозаписи тех событий, которые фиксировались как полицией, так и самими участниками акции протеста, а также видеорепортажи медиа.

Напомним, что сегодня, 13 августа, вечером в центре Бухареста запланирована новая акция протеста с требованием отставки правительства Виорика Денчиле.

Добавим, что президент Румынии Клаус Йоханнис осуждает силовой разгон протеста в Бухаресте.

Как известно, в румынской столице в результате разгона полицией антиправительственного митинга пострадали более 400 человек.