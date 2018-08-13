У Румунії розслідують дії поліції під час розгону демонстрантів

Співробітники прокуратури допитають усіх, хто підозрюються в порушенні закону

У прокуратурі Румунії заявили, що розпочалося розслідування через застосування насильства з боку поліції під час масових акції протесту проти уряду соціал-демократів у Бухаресті. Про це повідомляє DW.

"Вже зараз ми отримали близько 30 скарг, а мої колеги розпитують тих, хто отримав поранення", - повідомив румунський прокурор Іонел Корбу.

Прокурор також запевнив, що співробітники прокуратури допитають усіх, хто підозрюються в порушенні закону під час силового розгону акції протесту.

Крім того, прокурори мають намір проаналізувати відеозаписи тих подій, котрі фіксувалися як поліцією, так і самими учасниками акції протесту, а також відеорепортажі медіа.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 серпня, ввечері у центрі Бухареста запланована нова акція протесту з вимогою відставки уряду Віоріки Денчіле.

Додамо, що президент Румунії Клаус Йоханніс засуджує силовий розгін протесту в Бухаресті.

Як відомо, у румунській столиці внаслідок розгону поліцією антиурядового мітингу постраждали понад 400 осіб.