Протесты в Румынии: при разгоне пострадали более 400 демонстрантов

В Румынии вследствие антиправительственного протеста 45 человек доставили в больницу

В румынской столице - Бухаресте - вследствие разгона полицией антиправительственного митинга пострадали более 400 человек. Полиция применила водометы и слезоточивый газ на площади Победы, передает Radio Romania International.

На данный момент известно, что в ходе многотысячной акции протеста за медицинской помощью обратились более 435 человек. Из них 45 человек доставили в больницу. Всего на протест в Бухаресте вышли около 200 тысяч человек.

Как передает Agerpres, президент Румынии Клаус Йоханнис осудил жестокость жандармов по отношению к участникам антиправительственного протеста в центре Бухареста. Также он призвал главу МВД понести ответственность за пострадавших

"В подлинной демократии каждый человек имеет право на протест, но насилие неприемлемо, независимо от политических взглядов. Я решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии, совершенно несоразмерное с демонстрациями большинства людей на площади Победы".

Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее, в Румынии в пятницу, 10 августа, состоялся многотысячный антиправительственный митинг. На митинге в Бухаресте произошли столкновения, во время которых полиция применила слезоточивый газ.

Антиправительственный протест устроила румынская диаспора в Европе. Главные претензии протестующих к властям - коррупция, низкая зарплата и попытки правящей партии контролировать судебную систему. Многие из протестующих приехали из-за рубежа.