Президент Румынии осудил силовой разгон протеста в Бухаресте

Йоханнис потребовал от министра внутренних дел Румынии объяснить применение силы

Президент Румынии Клаус Йоханнис осуждает силовой разгон протеста в Бухаресте, в результате чего пострадали около 440 человек. Об этом Йоханнис сообщил в своем Facebook.

В частности, Йоханнис назвал силовой разгон протестов неприемлемым для настоящей демократии. Кроме того, он потребовал от министра внутренних дел Румынии объяснить применение силы на площади Победы в Бухаресте.

"Настоящая демократия предусматривает право каждого человека на протест, но насилие неприемлемо независимо от политического выбора. Я решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии, сильно непропорциональное действиям большинства людей на площади Победы", - отметил Йоханнис.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что при разгоне протестов в Бухаресте пострадали более 400 демонстрантов. После разгона многотысячной акции за медицинской помощью обратились сотни человек, из них 45 доставили в больницу. Всего на протесты в Бухаресте вышли около 200 тысяч человек.

Отметим, главными претензиями к властям являются коррупция, низкая зарплата и попытки правящей партии контролировать судебную систему. Многие из демонстрантов приехали из-за рубежа.