В Румынии планируют новые протесты

Глава государства Клаус Йоганнис выступит со специальным сообщением, посвященным событиям последних нескольких дней

Сегодня, 13 августа, вечером в центре Бухареста запланирована новая акция протеста с требованием отставки правительства Виорики Денчиле. Об этом сообщает Romania TV.

Как отмечается, это будет четвертый день протестов на площади Победы в румынской столице.

"Мы выйдем на Площадь Победы в знак протеста, чтобы потребовать отставки правительства Денчиле, слуги Ливиу Драгни, у нас есть достаточно причин требовать этого", - заявили организаторы акции.

По данным румынских медиа, лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня отправил Денчиле в отпуск с 6 по 13 августа, опасаясь, что она не выдержит давления улицы и уйдет с должности.

В администрации президента Румынии сообщили, что сегодня вечером глава государства Клаус Йоганнис выступит со специальным сообщением, посвященным событиям последних нескольких дней.

Добавим, что антиправительственные протесты в Румынии начались за пределами Бухареста. Тысячи демонстрантов вышли на улицы городов Клуж-Напока, Констанца, Яссы, Сибиу.

Также вчера вечером на третий день акции протеста в столице Румынии вышло около 15 тыс. человек.

По требованию президента Румынии Клауса Йоганниса Генеральная прокуратура открыла дело относительно действий правоохранителей во время акции протеста в Бухаресте, в ходе которой пострадали 440 человек.