У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон

У порту Констанца у Румунії вранці 5 червня стався вибух морського безпілотника. Влада повністю ізолювала район біля нафтового термінала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Тривогу оголосили після повідомлень про вибух морського безпілотника поблизу причалів №77 - 78 у порту Констанца.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
За даними румунських ЗМІ, об'єкт виявили ще близько 05:00 ранку. Він перебував неподалік нафтового термінала Oil Terminal та бази Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM).
Після отримання сигналу на місце прибули підрозділи поліції, жандармерії, рятувальники та інші екстрені служби. Територію негайно оточили, а доступ сторонніх осіб до району інциденту обмежили.
Влада активувала Червоний план втручання - спеціальний протокол реагування на надзвичайні події підвищеної небезпеки.
Також через подію терміново поінформували прем'єр-міністра Румунії та президента країни Нікушора Дана, який у цей момент прямував літаком до Чорногорії на саміт ЄС - Західні Балкани.
Міністерство внутрішніх справ Румунії вже анонсувало пресконференцію щодо інциденту.
У Міноборони країни повідомили, що дрон нібито схожий на той, який використовується на війні в Україні.
"Попередня інформація свідчить про те, що це був український безпілотник з десятками кілограмів вибухівки на борту. Вибух не був контрольованим. Незрозуміло, як морський безпілотник опинився в порту Констанца", - пише Digi24.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня під час чергової атаки РФ на Україну безпілотник окупантів влучив у дах багатоповерхівки у Галаці - на 10-му поверсі спалахнула пожежа, постраждали двоє людей.
У Повітряних силах Румунії пояснили, що фізично не встигли перехопити дрон. Від виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.
Згодом Міністерство національної оборони Румунії встановило, що житловий будинок атакував російський дрон типу "Герань-2" (типу "Шахед").