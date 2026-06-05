У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон

Тривогу оголосили після повідомлень про вибух морського безпілотника поблизу причалів №77 - 78 у порту Констанца.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

За даними румунських ЗМІ, об'єкт виявили ще близько 05:00 ранку. Він перебував неподалік нафтового термінала Oil Terminal та бази Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM).

Після отримання сигналу на місце прибули підрозділи поліції, жандармерії, рятувальники та інші екстрені служби. Територію негайно оточили, а доступ сторонніх осіб до району інциденту обмежили.

Влада активувала Червоний план втручання - спеціальний протокол реагування на надзвичайні події підвищеної небезпеки.

Також через подію терміново поінформували прем'єр-міністра Румунії та президента країни Нікушора Дана, який у цей момент прямував літаком до Чорногорії на саміт ЄС - Західні Балкани.

Міністерство внутрішніх справ Румунії вже анонсувало пресконференцію щодо інциденту.

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У Міноборони країни повідомили, що дрон нібито схожий на той, який використовується на війні в Україні.

"Попередня інформація свідчить про те, що це був український безпілотник з десятками кілограмів вибухівки на борту. Вибух не був контрольованим. Незрозуміло, як морський безпілотник опинився в порту Констанца", - пише Digi24.