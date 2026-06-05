В румынском порту Констанца взорвался морской дрон

Тревогу объявили после сообщений о взрыве морского беспилотника вблизи причалов №77 - 78 в порту Констанца.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал.

По данным румынских СМИ, объект обнаружили еще около 05:00 утра. Он находился недалеко от нефтяного терминала Oil Terminal и базы Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM).

После получения сигнала на место прибыли подразделения полиции, жандармерии, спасатели и другие экстренные службы. Территорию немедленно оцепили, а доступ посторонних лиц в район инцидента ограничили.

Власти активировали Красный план вмешательства - специальный протокол реагирования на чрезвычайные происшествия повышенной опасности.

Также из-за происшествия срочно проинформировали премьер-министра Румынии и президента страны Никушора Дана, который в этот момент направлялся самолетом в Черногорию на саммит ЕС - Западные Балканы.

Министерство внутренних дел Румынии уже анонсировало пресс-конференцию по инциденту.

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В Минобороны страны сообщили, что дрон якобы похож на тот, который используется на войне в Украине.

"Предварительная информация свидетельствует о том, что это был украинский беспилотник с десятками килограммов взрывчатки на борту. Взрыв не был контролируемым. Непонятно, как морской беспилотник оказался в порту Констанца", - пишет Digi24.