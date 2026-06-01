Президент Румунії пригрозив РФ наслідками за шкоду румунам під час атак на Україну

Росія має негайно переглянути тактику своїх обстрілів України, щоб припинити загрожувати життю мешканців сусідньої Румунії. Офіційний Бухарест вимагає гарантій безпеки для своїх громадян під час атак на українські порти.

За словами Нікушора Дана, за останні два роки румунська сторона зафіксувала десятки небезпечних епізодів за участю російських безпілотників. Президент Румунії зазначив, що російські дрони стають дедалі небезпечнішими. Якщо раніше вони просто порушували простір, то тепер на територію країни НАТО падають апарати з бойовим зарядом.

Замість стандартних закликів припинити війну, румунський лідер зосередився на конкретній вимозі до Москви. Він наполягає, що агресор має нести повну відповідальність за точність своїх ударів.

"Це стає небезпечним для румунських громадян. І коли росіяни завдають ударів, коли вони обирають цілями міста, що розташовані по той бік Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдають шкоди румунським громадянам. Тож цей захід (висилання консула - прим. ред.) є попередженням для російської сторони, і я сподіваюся, що вони зупиняться. Якщо ні - є інші заходи, які ми можемо вжити проти них", - сказав Дан.

Нікушор Дан додав, що Румунія наразі активно співпрацює з партнерами по НАТО. Країна терміново закуповує нове обладнання для захисту повітряного простору. Поки ці системи не розгорнуті повністю, Бухарест просить союзників про тимчасову допомогу в охороні 60-кілометрової зони вздовж Дунаю.