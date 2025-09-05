Румунський новачок Динамо дав перше інтервʼю: Росія - агресор і зазіхає на чуже

"Вранці прошовся нею (базою) та був приємно шокований побаченим: класні поля рівня Ліги Чемпіонів, я зустрів кількох одногрупників та поспілкувався з ними. Дуже приємні хлопці, так само і тренери, з якими я спілкувався. Я щасливий бути тут. І я хочу насолоджуватись моментом", - каже він.

За його словами, це найбільшший клуб в його кар'єрі і "цє великий шанс, довести, що це мій час".

"Я хочу показати динамівським вболівальникам, що я підтримую їх думку щодо війни. Росія є агресором і посягає на чуже. Це дуже сумно. Бо Україна, захищаючи свою землю та своїх громадян, втрачає багато людей на цій несправедливій війні", - додає Бленуце.