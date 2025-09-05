Румунський новачок Динамо дав перше інтервʼю: Росія - агресор і зазіхає на чуже
Новачок київського футбольного клубу "Динамо" Владислав Бленуце висловився про своє перебування в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю футболіста.
"Вранці прошовся нею (базою) та був приємно шокований побаченим: класні поля рівня Ліги Чемпіонів, я зустрів кількох одногрупників та поспілкувався з ними. Дуже приємні хлопці, так само і тренери, з якими я спілкувався. Я щасливий бути тут. І я хочу насолоджуватись моментом", - каже він.
За його словами, це найбільшший клуб в його кар'єрі і "цє великий шанс, довести, що це мій час".
"Я хочу показати динамівським вболівальникам, що я підтримую їх думку щодо війни. Росія є агресором і посягає на чуже. Це дуже сумно. Бо Україна, захищаючи свою землю та своїх громадян, втрачає багато людей на цій несправедливій війні", - додає Бленуце.
Контракт і обставини трансферу
23-річний румунський нападник підписав контракт із київським клубом на п’ять років - до літа 2030 року. Він перейшов із "Крайови", щоб замінити у складі Владислава Ваната, який перебрався до іспанської "Жирони".
Ситуація довкола Бленуце викликала широкий резонанс серед уболівальників та експертів, адже на його сторінках у TikTok знайшли проросійський контент.