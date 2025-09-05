Румынский новичок Динамо дал первое интервью: Россия - агрессор и посягает на чужое

"Утром прошелся ею (базой) и был приятно шокирован увиденным: классные поля уровня Лиги Чемпионов, я встретил нескольких одногруппников и пообщался с ними. Очень приятные ребята, так же и тренеры, с которыми я общался. Я счастлив быть здесь. И я хочу наслаждаться моментом", - говорит он.

По его словам, это самый лучший клуб в его карьере и "это большой шанс, доказать, что это мое время".

"Я хочу показать динамовским болельщикам, что я поддерживаю их мнение относительно войны. Россия является агрессором и посягает на чужое. Это очень печально. Потому что Украина, защищая свою землю и своих граждан, теряет много людей на этой несправедливой войне", - добавляет Бленуце.