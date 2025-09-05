ua en ru
Румынский новичок Динамо дал первое интервью: Россия - агрессор и посягает на чужое

Украина, Пятница 05 сентября 2025 21:52
Румынский новичок Динамо дал первое интервью: Россия - агрессор и посягает на чужое Фото: новичок киевского футбольного клуба "Динамо" Владислав Бленуце (скриншот видео)
Автор: Александр Мороз

Новичок киевского футбольного клуба "Динамо" Владислав Бленуце высказался о своем пребывании в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью футболиста.

"Утром прошелся ею (базой) и был приятно шокирован увиденным: классные поля уровня Лиги Чемпионов, я встретил нескольких одногруппников и пообщался с ними. Очень приятные ребята, так же и тренеры, с которыми я общался. Я счастлив быть здесь. И я хочу наслаждаться моментом", - говорит он.

По его словам, это самый лучший клуб в его карьере и "это большой шанс, доказать, что это мое время".

"Я хочу показать динамовским болельщикам, что я поддерживаю их мнение относительно войны. Россия является агрессором и посягает на чужое. Это очень печально. Потому что Украина, защищая свою землю и своих граждан, теряет много людей на этой несправедливой войне", - добавляет Бленуце.

Контракт и обстоятельства трансфера

23-летний румынский нападающий подписал контракт с киевским клубом на пять лет - до лета 2030 года. Он перешел из "Крайовы", чтобы заменить в составе Владислава Ваната, который перебрался в испанскую "Жирону".

Ситуация вокруг Бленуце вызвала широкий резонанс среди болельщиков и экспертов, ведь на его страницах в TikTok нашли пророссийский контент.

