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Румунські фермери розблокували ще один пункт пропуску з Україною

Фото: Румунські фермери розблокували ще один пункт пропуску з Україною (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Представники прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку "Халмеу-Дякова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове" розблоковано. Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Халмеу", - пише ДПСУ. 

Зазначається, що перетин кордону наразі здійснюється у звичному режимі 

На виїзд з України наразі в черзі перебуває 634 вантажівки, а на в'їзд - 30. 

У тому ж числі сьогодні було розблоковано й пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Блокада на румунському кордоні

13 січня румунські фермери почали блокаду українського кордону. Спочатку було заблоковано пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне", втім пізніше під "акції" потрапили КПП "Вікову-де-Сус - Красноїльськ" та "Халмеу-Дякове". 

19 січня, фермери припинили блокування пункту пропуску "Вікову-де-Сус". 

Детальніше про те, що відбувалось на кордоні з Польщею та Румунією - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Румунія