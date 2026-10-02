У Румунії знову впав дрон під час атаки РФ на Україну, спалахнула пожежа
На території Румунії знову зафіксували падіння ймовірного дрона під час нічної атаки Росії на Україну 2 жовтня. На місці виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.
Як повідомили у відомстві, румунська система радіолокаційного спостереження зафіксувала нові атаки дронів на цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкової межі з Румунією, у північній частині повіту Тулча.
Близько 05:00 ранку надійшло повідомлення про те, що об’єкт - ймовірно, дрон - впав поблизу села Плауру, що в повіті Тулча, після чого спалахнула пожежа.
Зазначається, що жертв та матеріальних збитків не було.
На місце події для гасіння пожежі було направлено пожежну машину та бригади Міністерства національної оборони. Територію оточили, а спеціалізовані бригади Міноборони проведуть розслідування на місці події.
"Хочемо зазначити, що радіолокаційні системи Міністерства національної оборони не зафіксували вчора вночі жодних несанкціонованих вторгнень у повітряний простір країни", - додали у Міноборони.
Дрони у Румунії
Нагадаємо, 29 вересня на сході Румуні знайшли уламки невідомого об'єкта, схожого на дрон. На місці виникла пожежа. Вогонь згодом згас самостійно. Постраждалих немає, матеріальних збитків також не зафіксували.
У ніч на 27 вересня невідома повітряна ціль увійшла в повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною.
Для її відстеження в повітря підняли два винищувачі та румунський військовий вертоліт. Ціль перебувала над Румунією кілька хвилин, після чого її сигнал зник.
Крім того, 16 серпня Румунія повідомляла про знищення безпілотника, який увійшов у її повітряний простір. Іспанський винищувач F-18, що виконував місію НАТО з патрулювання, отримав дозвіл на ураження цілі та збив її.