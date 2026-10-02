Росія створює новий "тіньовий флот" для обходу санкцій, - МЗС Британії

Росія намагається створити новий "небезпечний тіньовий флот" танкерів для та обходу санкцій та фінансування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Як повідомляється, Росія побудувала щонайменше два нових танкери довжиною близько 300 метрів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) через Арктику.

Обидва судна були введені в експлуатацію раніше цього року.

У МЗС Британії вважають, що Кремль реквізував низку інших суден для посилення свого таємного флоту, який дедалі частіше стає об’єктом конфіскації з боку НАТО.

Британський уряд повідомив про ймовірну спробу російського диктатора Володимира Путіна розширити флотилію 1 жовтня, а також оголосив про введення нових санкцій проти Росії.

"Кремль намагається створити небезпечний новий "тіньовий флот" для обходу санкцій та підтримання доходів від експорту газу. До нового пакету санкцій включено кілька суден, придбаних для реалізації цього завдання, зокрема ті, що були введені в експлуатацію зовсім недавно - у липні цього року", - заявили в МЗС.

Крім того, Британія ввела санкції проти ще восьми суден, зокрема танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) нового покоління - "Олексій Косигін" та "Костянтин Посьє", які ходять під російським прапором.

Ці судна водотоннажністю 127 555 тонн, побудовані в Росії, були введені в експлуатацію раніше цього року. Обидва вони здатні долати лід товщиною до двох метрів, що вказує на можливість їх використання в рамках просування Росії в Арктику та на Крайню Північ.

Третє судно, "Петро Столипін", також увійшло до складу флоту цього року і потрапило під санкції разом із танкерами "Портовий", "Чайво", "Авача", "Бебек-Е" (побудованим у 1979 році) та "Galle Energy" - 75-футовим судном для перевезення персоналу, що ходить під прапором Шрі-Ланки.

Станом на сьогодні ЄС запровадив санкції проти приблизно 670 суден, заборонивши їм заходження в європейські порти, а Велика Британія вжила заходів щодо близько 600 танкерів, які використовуються для фінансування путінської військової машини.