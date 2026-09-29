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У Румунії знайшли уламки невідомого об'єкта, схожого на безпілотник

11:57 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
У Румунії знайшли уламки невідомого об'єкта, схожого на безпілотник Фото: російський дрон типу "Шахед" (Getty Images)
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На сході Румунії 29 вересня знайшли уламки невідомого об'єкта, схожого на дрон. Влада вже оточила місце падіння та готується встановити його походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

Уламки виявили на орних землях в Інсула-Маре-а-Браїлей поблизу населеного пункту Гропені у повіті Браїла. За попередніми даними румунського відомства, об'єкт може бути безпілотником.

Про падіння стало відомо ще вночі. Місцевий житель зателефонував на номер екстреної служби 112 та повідомив про інцидент.

За його словами, після падіння об'єкта на місці виникла пожежа. Вогонь згодом згас самостійно. Постраждалих немає, матеріальних збитків також не зафіксували.

Уламки досліджуватимуть військові

Після повідомлення про падіння на місце прибули підрозділи Міністерства внутрішніх справ Румунії та представники Румунської розвідувальної служби. Вони оточили територію, де виявили уламки.

Окремо до місця події направили спеціалізовану групу Міністерства національної оборони. Фахівці мають обстежити територію та дослідити знайдені фрагменти.

Саме це дослідження має допомогти встановити, що за об'єкт упав на території Румунії та за яких обставин це сталося.

Чи фіксували порушення повітряного простору Румунії

У Міністерстві оборони Румунії також заявили, що їхні радіолокаційні системи протягом минулої ночі не зафіксували жодного несанкціонованого проникнення в національний повітряний простір.

Тобто наразі румунська сторона не повідомляє про зафіксоване порушення свого повітряного простору, попри виявлення уламків об'єкта.

Нагадуємо, що в ніч проти 27 вересня невідома повітряна ціль увійшла в повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною.

Для її відстеження в повітря підняли два винищувачі та румунський військовий вертоліт. Ціль перебувала над Румунією кілька хвилин, після чого її сигнал зник.

Крім того, 16 серпня Румунія повідомляла про знищення безпілотника, який увійшов у її повітряний простір. Іспанський винищувач F-18, що виконував місію НАТО з патрулювання, отримав дозвіл на ураження цілі та збив її.

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