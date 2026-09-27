У Румунії через невідому ціль підіймали два F-16 і вертоліт, але нічого не збили

У ніч проти 27 вересня невідома повітряна ціль увійшла в повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною. На місце підняли авіацію.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Румунії в соцмережі Х.

Увечері 26 вересня система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії зафіксувала повітряну ціль, яка маневрувала поблизу населеного пункту Чілія-Веке. Район розташований неподалік річкового кордону з Україною.

Національний військовий командний центр після виявлення цілі повідомив Головну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність попередити населення північної частини повіту Тулча.

О 23:32 мешканцям передали повідомлення системи RO-Alert.

За даними румунського Міноборони, ціль згодом увійшла в національний повітряний простір поблизу Чілії-Веке. Вона перебувала там кілька хвилин і рухалася маршрутом, майже паралельним рукаву річки Чилія.

У небо підняли F-18

Для спостереження за ситуацією в повітря підняли два літаки F-18 Військово-повітряних та космічних сил Іспанії. Вони виконували бойове завдання в рамках операції "Enhanced Air Policing".

Також для моніторингу повітряної ситуації вилетів вертоліт IAR-330 SOCAT румунських Військово-повітряних сил.

Відповідно до радіолокаційних даних, повітряна ціль пролетіла над територією Румунії кілька хвилин. Згодом сигнал від неї зник у районі населеного пункту Пардіна.

Румунське Міноборони у повідомленні не уточнювало тип повітряної цілі або її походження.

Повітряну тривогу в північній частині повіту Тулча скасували о 00:48.