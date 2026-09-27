У Румунії через невідому ціль підіймали два F-16 і вертоліт, але нічого не збили
У ніч проти 27 вересня невідома повітряна ціль увійшла в повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною. На місце підняли авіацію.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Румунії в соцмережі Х.
Увечері 26 вересня система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії зафіксувала повітряну ціль, яка маневрувала поблизу населеного пункту Чілія-Веке. Район розташований неподалік річкового кордону з Україною.
Національний військовий командний центр після виявлення цілі повідомив Головну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність попередити населення північної частини повіту Тулча.
О 23:32 мешканцям передали повідомлення системи RO-Alert.
За даними румунського Міноборони, ціль згодом увійшла в національний повітряний простір поблизу Чілії-Веке. Вона перебувала там кілька хвилин і рухалася маршрутом, майже паралельним рукаву річки Чилія.
У небо підняли F-18
Для спостереження за ситуацією в повітря підняли два літаки F-18 Військово-повітряних та космічних сил Іспанії. Вони виконували бойове завдання в рамках операції "Enhanced Air Policing".
Також для моніторингу повітряної ситуації вилетів вертоліт IAR-330 SOCAT румунських Військово-повітряних сил.
Відповідно до радіолокаційних даних, повітряна ціль пролетіла над територією Румунії кілька хвилин. Згодом сигнал від неї зник у районі населеного пункту Пардіна.
Румунське Міноборони у повідомленні не уточнювало тип повітряної цілі або її походження.
Повітряну тривогу в північній частині повіту Тулча скасували о 00:48.
Нагадаємо, 16 серпня Румунія повідомляла про знищення безпілотника, який увійшов у її повітряний простір. Іспанський винищувач F-18, що виконував місію НАТО з патрулювання, отримав дозвіл на ураження цілі та збив її.
Румунські радари зафіксували безпілотник приблизно за 24 км на північ від Галаца.
Згодом речник штабу операції НАТО Мартін О'Доннелл заявив, що безпілотник, за попередньою оцінкою, "ймовірно, російський". Водночас він наголосив, що додаткові деталі інциденту ще розслідують.