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Румунія збила дрон РФ над своєю територією

07:51 16.08.2026 Нд
2 хв
Який за рахунком дрон окупантів залетів на територію Румунії?
aimg Пилип Бойко
Румунія збила дрон РФ над своєю територією Фото: винищувач F-18 (Вікімедіа)
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Іспанський винищувач F-18, який виконував місію НАТО з патрулювання повітряного простору, збив безпілотник, що незаконно увійшов до повітряного простору Румунії. Це далеко не перший безпілотник, виявлений румунською стороною цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що інцидент стався під час патрулювання, яке виконував іспанський винищувач F-18 у межах місії НАТО. Румунське відомство офіційно не уточнило походження безпілотника.

За даними міністерства, радари виявили його входження до повітряного простору Румунії з боку сусідньої Молдови. Це сталося приблизно за 24 км на північ від міста Галац на південному сході країни.

Винищувач отримав дозвіл на ураження

Після виявлення безпілотника винищувач F-18 встановив із ним радіолокаційний контакт. Потім за наказом безпілотник був збитий о 05:01 ранку за місцевим часом.

Румунська сторона зазначила, що уламки, ймовірно, впали в безлюдній місцевості між двома селами.

Четвертий збитий дрон за рік

Це вже четвертий безпілотний літальний апарат, який Румунія збила від початку 2026 року. Країна неодноразово фіксувала порушення свого повітряного простору безпілотниками протягом останніх чотирьох років на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зазначає CNN.

Контекст події

Буквально напередодні у румунському прикордонному селі Плауру виявили фрагменти ще одного безпілотника. Населений пункт розташований зовсім поруч біля кордону з Україною.

РБК-Україна також повідомляло, що протягом трьох днів Румунія збила три російські безпілотники. На знищення дронів Бухарест витратив близько 1,5 млн євро.

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