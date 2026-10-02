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В Румынии снова упал дрон во время атаки РФ на Украину, вспыхнул пожар

09:47 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Румынии снова упал дрон во время атаки РФ на Украину, вспыхнул пожар Иллюстративное фото: в Румынии упал дрон во время атаки РФ на Украину (Getty Images)
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На территории Румынии снова зафиксировали падение вероятного дрона во время ночной атаки России на Украину 2 октября. На месте возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как сообщили в ведомстве, румынская радиолокационная система наблюдения зафиксировала новые атаки дронов на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией, в северной части уезда Тулча.

Около 05:00 утра поступило сообщение о том, что объект - вероятно, дрон - упал вблизи села Плаура, что в уезде Тулча, после чего вспыхнул пожар.

Отмечается, что жертв и материального ущерба не было.

На место происшествия для тушения пожара была направлена пожарная машина и бригады Министерства национальной обороны. Территорию оцепили, а специализированные бригады Минобороны проведут расследование на месте происшествия.

"Хотим отметить, что радиолокационные системы Министерства национальной обороны не зафиксировали вчера ночью никаких несанкционированных вторжений в воздушном пространстве страны", - добавили в Минобороны.

Дроны в Румынии

Напомним, 29 сентября на востоке Румынии обнаружили обломки неизвестного объекта, похожего на дрон. На месте возник пожар. Огонь впоследствии погас самостоятельно. Пострадавших нет, материальный ущерб также не зафиксировали.

В ночь на 27 сентября неизвестная воздушная цель вошла в воздушное пространство Румынии вблизи границы с Украиной.

Для ее отслеживания в воздух подняли два истребителя и румынский военный вертолет. Цель находилась над Румынией несколько минут, после чего ее сигнал исчез.

Кроме того, 16 августа Румыния сообщала об уничтожении вошедшего в ее воздушное пространство беспилотника. Испанский истребитель F-18, выполнявший миссию НАТО по патрулированию, получил разрешение на поражение цели и сбил ее.

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