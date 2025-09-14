У Румунії відраегували на дронові провокації Росії

Голова МЗС Румунії нагадала, що військово-повітряні сили перехопили російський безпілотник, який порушив національний повітряний простір Румунії поблизу Дунаю.

"Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази відстежували його, доки він не покинув наш повітряний простір через 50 хвилин, не завдавши жодної шкоди чи жертв, а також два союзні німецькі винищувачі Eurofighter, які контролювали ситуацію в повітрі", - зазначила вона.

Оана-Сільвія Цою підкреслила, що люди в Румунії ніколи не були в небезпеці, але такі дії Росії є неприйнятними та безрозсудними.

Вона наголосила, що Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету та безпеки.

"Нам потрібно ефективно збільшити ціну за відверто незаконні та провокаційні дії Росії, швидко прийнявши 19-й пакет санкцій та повний спектр заходів у рамках операції НАТО "Східний вартовий", - написала Оана-Сільвія Цою.

Також вона пообіцяла порушити питання дій Росії на Генеральній Асамблеї ООН, закликаючи міжнародну спільноту до суворого дотримання санкцій.