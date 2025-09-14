В Румынии отреагировали на дроновые провокации России

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою назвала российские провокации с запуском дронов на территорию ее страны безрассудными и пообещала поднять этот вопрос на Генассамблее ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Оаны-Сильвии Цою в соцсети Х.
Глава МИД Румынии напомнила, что военно-воздушные силы перехватили российский беспилотник, который нарушил национальное воздушное пространство Румынии вблизи Дуная.
"Два истребителя F-16 с 86-й авиабазы отслеживали его, пока он не покинул наше воздушное пространство через 50 минут, не причинив никакого вреда или жертв, а также два союзных немецких истребителя Eurofighter, которые контролировали ситуацию в воздухе", - отметила она.
Оана-Сильвия Цою подчеркнула, что люди в Румынии никогда не были в опасности, но такие действия России являются неприемлемыми и безрассудными.
Она подчеркнула, что Румыния осуждает поведение России и принимает необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности.
"Нам нужно эффективно увеличить цену за откровенно незаконные и провокационные действия России, быстро приняв 19-й пакет санкций и полный спектр мер в рамках операции НАТО "Восточный страж", - написала Оана-Сильвия Цою.
Также она пообещала поднять вопрос действий России на Генеральной Ассамблее ООН, призывая международное сообщество к строгому соблюдению санкций.
Как писало РБК-Украина, 13 сентября военно-воздушные силы Румынии перехватили российский беспилотник в национальном воздушном пространстве. Два самолета F-16 сопровождали дрон до примерно 20 км.
Беспилотник не летал над населенными районами и не представлял угрозы для безопасности населения.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это событие, отметив, что военные РФ точно понимают, куда направлены их дроны и сколько времени они способны провести в воздухе. По словам украинского лидера, это не может быть случайностью.
Глава украинского государства в очередной раз призвал европейские страны ввести санкции против России.