У Румунії ведуть пошуки російського безпілотника, який залетів під час атаки на Україну

Після виявлення дронів, що наближаються до повітряного простору України поряд із кордоном Румунії, Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, і о 2:01 було передано повідомлення тривоги RO-Alert мешканцям повіту Тулча.

Для моніторингу ситуації з авіабаз 86 і 57 вилетіли два румунські та два іспанські винищувачі F-16 і F-18. Однак близько 3:00 радіолокаційні дані засвідчили, що один із безпілотників міг короткочасно перетнути румунський кордон.

Міністерство оборони Румунії веде пошуки безпілотника, але слідів на території країни не виявлено.

"Міноборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені РФ проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є необґрунтованими і серйозно суперечать міжнародному праву", - йдеться в повідомленні.