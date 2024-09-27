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Росіяни вночі завдали ракетного удару по Дніпру: в ОВА розкрили наслідки

Дніпро, П'ятниця 27 вересня 2024 07:42
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Росіяни вночі завдали ракетного удару по Дніпру: в ОВА розкрили наслідки Ілюстративне фото: війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники цієї ночі атакували місто Дніпро із застосуванням ракетного озброєння. Внаслідок обстрілу постраждав промисловий об’єкт, де фіксуються руйнування й була пожежа..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Чиновник уточнив, що противник завдав по Дніпру ракетного удару після опівночі.

"Є руйнування на території промислового об'єкта. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили", - розповів глава ОВА у своєму Telegram вранці.

Він додав, що в результаті ворожого обстрілу Дніпра, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Інші обстріли в Дніпропетровській області

Крім того, передав керівник ОВА, ворожих ударів зазнала Нікопольська та Марганецька громади.

"Неспокійно вночі було і на Нікопольщині. Ворог бив по самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосував дрон-камікадзе та важку артилерію", - розповів чиновник

Внаслідок цих обстрілів була понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає.

Раніше повідомлялося, що 20 вересня російські терористи також атакували Дніпро, й внаслідок обстрілу постраждала одна людина, було частково зруйновано будівлю освітнього центру.

А у ніч проти 21 вересня росармія атакувала Кривий Ріг ракетами. Тоді через обстріл житлового сектора міста були загиблі і поранені, серед них - діти.

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