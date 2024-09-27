Росіяни вночі завдали ракетного удару по Дніпру: в ОВА розкрили наслідки

Російські загарбники цієї ночі атакували місто Дніпро із застосуванням ракетного озброєння. Внаслідок обстрілу постраждав промисловий об’єкт, де фіксуються руйнування й була пожежа..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисак а.

Чиновник уточнив, що противник завдав по Дніпру ракетного удару після опівночі.

"Є руйнування на території промислового об'єкта. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили", - розповів глава ОВА у своєму Telegram вранці.

Він додав, що в результаті ворожого обстрілу Дніпра, на щастя, обійшлося без постраждалих.

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Крім того, передав керівник ОВА, ворожих ударів зазнала Нікопольська та Марганецька громади.

"Неспокійно вночі було і на Нікопольщині. Ворог бив по самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосував дрон-камікадзе та важку артилерію", - розповів чиновник

Внаслідок цих обстрілів була понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає.