РФ вночі здійснила масовану атаку на Україну: Повітряні сили розказали про роботу ППО

У ніч на 27 вересня ворог здійснив масовану атаку на Україну за допомогою ракет та ударних безпілотників. Протиповітряна оборона активно працювала в Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

У ході протиповітряного бою було знищено 24 ударних "Шахедів". Один з них порушив повітряний простір Румунії, а ще один втратив контроль через протидію українських підрозділів РЕБ.

До відбиття атаки були залучені зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сил оборони України.

Окрім цього, російські окупанти спрямували на українські міста 32 ударних дрони типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарськ.

З території окупованого Криму було запущено балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23", а два бомбардувальники Ту-22М3 з акваторії Чорного моря випустили дві крилаті ракети Х-22.

Нічна атака РФ по Україні

У ніч на 27 вересня російські війська знову здійснили масовану атаку на Україну за допомогою безпілотників і ракет. Вибухи пролунали в Ізмаїлі, а на півдні регіону було зафіксовано ворожі дрони.

Також загарбники обстріляли ракетами місто Дніпро. Внаслідок удару було пошкоджено промисловий об'єкт, де спалахнула пожежа.

Під ранок 27 вересня російські сили завдали масованого удару по Ізмаїлу в Одеській області. В результаті атаки загинули троє людей, ще 11 осіб, серед яких дитина, отримали поранення.

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