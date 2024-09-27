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В Румынии ведут поиски российского беспилотника, который залетел во время атаки на Украину

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 27 сентября российские войска нанесли новую серию ударов с беспилотников по территории Украины в районе Килии на Дунае, рядом с границей с Румынией.

После обнаружения дронов, приближающихся к воздушному пространству Украины рядом с границей Румынии, Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, и в 2:01 были переданы сообщения тревоги RO-Alert жителям уезда Тулча.

Для мониторинга ситуации с авиабаз 86 и 57 вылетели два румынских и два испанских истребителя F-16 и F-18. Однако около 3:00 радиолокационные данные показали, что один из беспилотников мог кратковременно пересечь румынскую границу.

Министерство обороны Румынии ведет поиски беспилотника, но следов на территории страны не обнаружено.

"Минобороны решительно осуждает эти атаки, осуществленные РФ против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются необоснованными и серьезно противоречат международному праву", - говорится в сообщении. 

Ночная атака РФ по Украине

В ночь на 27 сентября российские войска вновь атаковали Украину с использованием ракет и беспилотников. В Измаиле, Одесская область, погибли три человека, еще 11, включая ребенка, получили ранения.

На юге региона были зафиксированы вражеские дроны, а в Днепре ракета ударила по промышленному объекту, вызвав пожар.

Противовоздушная оборона в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях уничтожила 24 ударных дрона "Шахед". Один дрон нарушил воздушное пространство Румынии, а еще один был выведен из строя украинскими системами радиоэлектронной борьбы.

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