В Румынии ведут поиски российского беспилотника, который залетел во время атаки на Украину

После обнаружения дронов, приближающихся к воздушному пространству Украины рядом с границей Румынии, Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, и в 2:01 были переданы сообщения тревоги RO-Alert жителям уезда Тулча.

Для мониторинга ситуации с авиабаз 86 и 57 вылетели два румынских и два испанских истребителя F-16 и F-18. Однако около 3:00 радиолокационные данные показали, что один из беспилотников мог кратковременно пересечь румынскую границу.

Министерство обороны Румынии ведет поиски беспилотника, но следов на территории страны не обнаружено.

"Минобороны решительно осуждает эти атаки, осуществленные РФ против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются необоснованными и серьезно противоречат международному праву", - говорится в сообщении.