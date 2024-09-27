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Росіяни під ранок вдарили по Ізмаїлу: троє жертв та 11 поранених (фото)

Ізмаїл, П'ятниця 27 вересня 2024 08:19
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Росіяни під ранок вдарили по Ізмаїлу: троє жертв та 11 поранених (фото) Фото: окупанти обстріляли Ізмаїл 27 вересня, є жертви та поранені (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська під ранок 27 вересня масовано ударили по Ізмаїлу Одеської області. Троє людей загинули, ще 11, у тому числі дитина, поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Сьогодні (27 вересня, - ред) під ранок ворог вдався до масштабного терору Ізмаїлу. Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, постраждали 11 людей, серед яких одна дитина.

Наслідки обстрілу

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.

Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували рятувальники.

Атака РФ по Україні

У ніч проти 27 вересня російські війська знову атакували Україну безпілотниками та ракетами. Зокрема, в Ізмаїлі лунали вибухи. На півдні регіону фіксувалися "Шахеди".

Крім того, загарбники атакували місто Дніпро ракетами. Через обстріл було пошкоджено промисловий об'єкт, там почалася пожежа.

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