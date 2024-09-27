У Румунії ведуть пошуки російського безпілотника, який залетів під час атаки на Україну
У ніч на 27 вересня російські війська завдали нової серії ударів із безпілотників по території України в районі Кілії на Дунаї, поруч із кордоном із Румунією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Румунії.
Після виявлення дронів, що наближаються до повітряного простору України поряд із кордоном Румунії, Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, і о 2:01 було передано повідомлення тривоги RO-Alert мешканцям повіту Тулча.
Для моніторингу ситуації з авіабаз 86 і 57 вилетіли два румунські та два іспанські винищувачі F-16 і F-18. Однак близько 3:00 радіолокаційні дані засвідчили, що один із безпілотників міг короткочасно перетнути румунський кордон.
Міністерство оборони Румунії веде пошуки безпілотника, але слідів на території країни не виявлено.
"Міноборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені РФ проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є необґрунтованими і серйозно суперечать міжнародному праву", - йдеться в повідомленні.
Нічна атака РФ по Україні
У ніч проти 27 вересня російські війська знову атакували Україну з використанням ракет і безпілотників. В Ізмаїлі, Одеська область, загинули троє людей, ще 11, включаючи дитину, отримали поранення.
На півдні регіону було зафіксовано ворожі дрони, а в Дніпрі ракета вдарила по промисловому об'єкту, викликавши пожежу.
Протиповітряна оборона у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях знищила 24 ударні дрони "Шахед". Один дрон порушив повітряний простір Румунії, а ще один був виведений з ладу українськими системами радіоелектронної боротьби.
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