У Румунії стався вибух на НПЗ "Лукойл": є постраждалий
Вдень в понеділок, 20 жовтня, на нафтопереробному заводі "Лукойл", розташованому у румунському місті Плоєшті, пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
"Вибух, який не супроводжувався пожежею, стався в приміщенні економічного оператора, розташованого на вулиці Міхая Браву, муніципалітет Плоєшть. Ми прибули з мобільною бригадою інтенсивної терапії для оцінки, лікування та транспортування 57-річного чоловіка, який перебував у свідомості, з черепно-лицьовою травмою та травмою лівої нижньої кінцівки", - заявила Інспекція з надзвичайних ситуацій.
Правоохоронці повідомили, що вибух стався на території НПЗ Petrotel Lukoil. Постраждалого було оперативно доставлено до міського відділення швидкої допомоги.
Наразі на платформі заводу проводяться роботи з капітального ремонту, які розпочалися кілька днів тому.
Удари по НПЗ
Нагадаємо, після серії масштабних ударів українських дронів по нафтопереробних заводах в Росії утворилася паливна криза.
Унаслідок атак у низці регіонів РФ, а також на окупованих українських територіях, було запроваджено обмеження на продаж пального, а російська влада навіть вимушено заборонила його експорт.
Через дефіцит пального мережі АЗС почали масово закриватися, зокрема й у Москві. Російські ЗМІ повідомили - щонайменше 57 регіонів уже відчули на собі наслідки нестачі бензину, спричиненої ударами по НПЗ.
Щоб частково стабілізувати ситуацію, Кремль повернувся до закупівель бензину в Білорусі через Петербурзьку біржу. Постачання відновили вперше майже за рік, що в РФ пояснюють "високим попитом і позаплановою зупинкою нафтопереробних заводів".