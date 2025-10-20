У Румунії стався вибух на НПЗ "Лукойл": є постраждалий

Вдень в понеділок, 20 жовтня, на нафтопереробному заводі "Лукойл", розташованому у румунському місті Плоєшті, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

"Вибух, який не супроводжувався пожежею, стався в приміщенні економічного оператора, розташованого на вулиці Міхая Браву, муніципалітет Плоєшть. Ми прибули з мобільною бригадою інтенсивної терапії для оцінки, лікування та транспортування 57-річного чоловіка, який перебував у свідомості, з черепно-лицьовою травмою та травмою лівої нижньої кінцівки", - заявила Інспекція з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці повідомили, що вибух стався на території НПЗ Petrotel Lukoil. Постраждалого було оперативно доставлено до міського відділення швидкої допомоги.

Наразі на платформі заводу проводяться роботи з капітального ремонту, які розпочалися кілька днів тому.