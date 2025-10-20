В Румынии произошел взрыв на НПЗ "Лукойл": есть пострадавший

Днем в понедельник, 20 октября, на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл", расположенном в румынском городе Плоешти, прогремел взрыв.

Инспекция по чрезвычайным ситуациям сообщила, что взрыв, который не сопровождался пожаром, произошел в помещении экономического оператора, расположенного на улице Михая Браву, муниципалитет Плоешти.

"Мы прибыли с мобильной бригадой интенсивной терапии для оценки, лечения и транспортировки 57-летнего мужчины, который находился в сознании, с черепно-лицевой травмой и травмой левой нижней конечности", - заявила она.

Правоохранители сообщили, что взрыв произошел на территории НПЗ Petrotel Lukoil. Пострадавший был оперативно доставлен в городское отделение скорой помощи.

Сейчас на платформе завода проводятся работы по капитальному ремонту, которые начались несколько дней назад.