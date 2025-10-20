В Румынии произошел взрыв на НПЗ "Лукойл": есть пострадавший
Днем в понедельник, 20 октября, на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл", расположенном в румынском городе Плоешти, прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Инспекция по чрезвычайным ситуациям сообщила, что взрыв, который не сопровождался пожаром, произошел в помещении экономического оператора, расположенного на улице Михая Браву, муниципалитет Плоешти.
"Мы прибыли с мобильной бригадой интенсивной терапии для оценки, лечения и транспортировки 57-летнего мужчины, который находился в сознании, с черепно-лицевой травмой и травмой левой нижней конечности", - заявила она.
Правоохранители сообщили, что взрыв произошел на территории НПЗ Petrotel Lukoil. Пострадавший был оперативно доставлен в городское отделение скорой помощи.
Сейчас на платформе завода проводятся работы по капитальному ремонту, которые начались несколько дней назад.
Удары по НПЗ
Напомним, после серии масштабных ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам в России образовался топливный кризис.
В результате атак в ряде регионов РФ, а также на оккупированных украинских территориях, были введены ограничения на продажу топлива, а российские власти даже вынужденно запретили его экспорт.
Из-за дефицита топлива сети АЗС начали массово закрываться, в том числе и в Москве. Российские СМИ сообщили - по меньшей мере 57 регионов уже ощутили на себе последствия нехватки бензина, вызванной ударами по НПЗ.
Чтобы частично стабилизировать ситуацию, Кремль вернулся к закупкам бензина в Беларуси через Петербургскую биржу. Поставки возобновили впервые почти за год, что в РФ объясняют "высоким спросом и внеплановой остановкой нефтеперерабатывающих заводов".