У Румунії спростували фейк про навчання українських пілотів на F-16

Як повідомляється, у мережі був опублікований так званий "Звіт про діяльність Міністерства оборони Румунії з підготовки українських пілотів у 2024 році".

У відомстві зазначили, що цей "документ" є грубою підробкою, зробленою шляхом підтасування інформації у звіті про діяльність Міноборони Румунії за 2023 рік. До того ж безліч помилок у "звіті" свідчать про те, що швидше за все, текст цього підробного документа автоматично перекладеним з іншої мови.

"Ця так звана "інформація", якій надали назву, щоб створити видимість офіційного повідомлення, намагається надати достовірності ідеї про те, що українські пілоти вже розпочали підготовку в Європейському навчальному центрі F-16 у Фетешті, що є абсолютною неправдою", - наголосили у Міноборони Румунії.

У відомстві нагадали, що нещодавно у Європейському навчальному центрі F-16 справді підготували першу групу пілотів, але всі вони є громадянами Румунії.