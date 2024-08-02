У Румунії спростували фейк про навчання українських пілотів на F-16

У Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що українські пілоти нібито вже проходять навчання на винищувачах F-16 на території Румунії. У Міністерстві оборони країни заявили, що це фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Румунії.
Як повідомляється, у мережі був опублікований так званий "Звіт про діяльність Міністерства оборони Румунії з підготовки українських пілотів у 2024 році".
У відомстві зазначили, що цей "документ" є грубою підробкою, зробленою шляхом підтасування інформації у звіті про діяльність Міноборони Румунії за 2023 рік. До того ж безліч помилок у "звіті" свідчать про те, що швидше за все, текст цього підробного документа автоматично перекладеним з іншої мови.
"Ця так звана "інформація", якій надали назву, щоб створити видимість офіційного повідомлення, намагається надати достовірності ідеї про те, що українські пілоти вже розпочали підготовку в Європейському навчальному центрі F-16 у Фетешті, що є абсолютною неправдою", - наголосили у Міноборони Румунії.
У відомстві нагадали, що нещодавно у Європейському навчальному центрі F-16 справді підготували першу групу пілотів, але всі вони є громадянами Румунії.
Нагадаємо, минулого року була створена авіаційна коаліція. Її очолюють Нідерланди та Данія.
У рамках коаліції низка країн-партнерів зобов'язалися надати Україні понад 60 винищувачів F-16, а також навчати українських пілотів на цих літаках.
Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що певна кількість F-16 вже прибула в Україну.
Пізніше видання The Telegraph повідомило, що Повітряні сили ЗСУ нібито вже використовували F-16 для потреб протиповітряної оборони.
Детально про те, чи F-16 вже доставлено в Україну, та як вони можуть бути застосовані - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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