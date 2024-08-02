UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Румунії спростували фейк про навчання українських пілотів на F-16

Фото: винищувач F-16 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що українські пілоти нібито вже проходять навчання на винищувачах F-16 на території Румунії. У Міністерстві оборони країни заявили, що це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Румунії.

Як повідомляється, у мережі був опублікований так званий "Звіт про діяльність Міністерства оборони Румунії з підготовки українських пілотів у 2024 році".

У відомстві зазначили, що цей "документ" є грубою підробкою, зробленою шляхом підтасування інформації у звіті про діяльність Міноборони Румунії за 2023 рік. До того ж безліч помилок у "звіті" свідчать про те, що швидше за все, текст цього підробного документа автоматично перекладеним з іншої мови.

"Ця так звана "інформація", якій надали назву, щоб створити видимість офіційного повідомлення, намагається надати достовірності ідеї про те, що українські пілоти вже розпочали підготовку в Європейському навчальному центрі F-16 у Фетешті, що є абсолютною неправдою", - наголосили у Міноборони Румунії.

У відомстві нагадали, що нещодавно у Європейському навчальному центрі F-16 справді підготували першу групу пілотів, але всі вони є громадянами Румунії.

 

 

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, минулого року була створена авіаційна коаліція. Її очолюють Нідерланди та Данія.

У рамках коаліції низка країн-партнерів зобов'язалися надати Україні понад 60 винищувачів F-16, а також навчати українських пілотів на цих літаках.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що певна кількість F-16 вже прибула в Україну.

Пізніше видання The Telegraph повідомило, що Повітряні сили ЗСУ нібито вже використовували F-16 для потреб протиповітряної оборони.

Детально про те, чи F-16 вже доставлено в Україну, та як вони можуть бути застосовані - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяF-16Війна в Україні