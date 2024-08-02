В Румынии опровергли фейк об обучении украинских пилотов на F-16

Как сообщается, в сети был опубликован так называемый "Отчет о деятельности Министерства обороны Румынии по подготовке украинских пилотов в 2024 году".

В ведомстве отметили, что этот "документ" является грубой подделкой, сделанной путем подтасовки информации в отчете о деятельности Минобороны Румынии за 2023 год. К тому же множество ошибок в "отчете" свидетельствуют о том, что скорее всего, текст этого поддельного документа автоматически переведенным с другого языка.

"Эта так называемая "информация", которой дали название, чтобы создать видимость официального сообщения, пытается предоставить достоверность идее о том, что украинские пилоты уже начали подготовку в Европейском учебном центре F-16 в Фетеште, что является абсолютной неправдой", - отметили в Минобороны Румынии.

В ведомстве напомнили, что недавно в Европейском учебном центре F-16 действительно подготовили первую группу пилотов, но все они граждане Румынии.