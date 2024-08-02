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В Румынии опровергли фейк об обучении украинских пилотов на F-16

Фото: истребитель F-16 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Telegram-каналах появилась информация о том, что украинские пилоты уже проходят обучение на истребителях F-16 на территории Румынии. В Министерстве обороны страны заявили, что это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Румынии.

Как сообщается, в сети был опубликован так называемый "Отчет о деятельности Министерства обороны Румынии по подготовке украинских пилотов в 2024 году".

В ведомстве отметили, что этот "документ" является грубой подделкой, сделанной путем подтасовки информации в отчете о деятельности Минобороны Румынии за 2023 год. К тому же множество ошибок в "отчете" свидетельствуют о том, что скорее всего, текст этого поддельного документа автоматически переведенным с другого языка.

"Эта так называемая "информация", которой дали название, чтобы создать видимость официального сообщения, пытается предоставить достоверность идее о том, что украинские пилоты уже начали подготовку в Европейском учебном центре F-16 в Фетеште, что является абсолютной неправдой", - отметили в Минобороны Румынии.

В ведомстве напомнили, что недавно в Европейском учебном центре F-16 действительно подготовили первую группу пилотов, но все они граждане Румынии.

 

 

Истребители F-16 для Украины

Напомним, в прошлом году была создана авиационная коалиция. Ее возглавляют Нидерланды и Дания.

В рамках коалиции ряд стран-партнеров обязались предоставить Украине более 60 истребителей F-16, а также обучать украинских пилотов на этих самолетах.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что количество F-16 уже прибыло в Украину.

Позже издание The Telegraph сообщило, что Воздушные силы ВСУ якобы уже использовали F-16 для нужд противовоздушной обороны.

Подробно о том, F-16 ли уже доставлен в Украину, и как они могут быть применены - читайте в материале РБК-Украина.

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