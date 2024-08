F-16 вже в Україні? Що відомо та чи було перше бойове застосування

Зміст

У липні низка країн з коаліції винищувачів підтвердила, що Україна отримає перші F-16 протягом літа. За даними The Wall Street Journal, американська сторона надасть передове обладнання для них.

Йдеться про оновлені радари Lockheed Martin та сучасне озброєння. У тому числі про протирадіолокаційні ракети, бомби з лазерним наведенням та ракети середньої дальності "повітря-повітря".

Залишається відкритим питання, як усе це використовуватиметься проти окупантів. Наприклад, у Нідерландах казали, що жодних обмежень не буде, тоді як у США не готові зняти всі заборони.

Щоб досягти хоча б паритету з противником, Україні треба щонайменше 128 винищувачів. За словами президента Володимира Зеленського, поки є рішення про 10-20, але навіть 50 - це ніщо.

Згідно з підрахунками Forbes, загалом парнтери готові поки що надати 85 одиниць. Серед постачальників - Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія.

Першими про нібито F-16 в Україні написав Bloomberg. За даними його джерел, союзники планували зробити це наприкінці липня і вклалися в терміни. Кількість переданих літаків невелика. І залишалося незрозумілим, чи зможуть підготовлені українські пілоти використати їх одразу чи розгортання займе більше часу.

Як зазначили в The Times, партія складається із шести одиниць і надійшли вони від Нідерландів. Причому незабаром також мають надійти винищувачі з Данії. The Telegraph із посиланням на неназваного представника Повітряних сил повідомив, що українські F-16 вже здійснили перші бойові вильоти. Але поки "використовувалися тільки для протиповітряної оборони"

Тему підтримав литовський міністр іноземних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. "Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", - написав він у соціальній мережі X.

На думку авіаційного експерта, провідного наукового співробітника Національного авіаційного університету (НАУ) Валерія Романенка, не варто казати про те, що літаки точно в Україні. Він також пояснив, чому вчора західні ЗМІ навперебій писали про F-16.

"Це публікації, статті, репортажі та гроші, скажімо так. Крім того, для провідних інформагентств хто перший, того і більше читають. Тому якщо Bloomberg дав інформацію, то її підхопили всі можливі. Тобто казати, що F-16 точно прибули, я б не брався", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Зазначимо, що офіційно отримання F-16 ні Київ, ні західні столиці ще не підтвердили.

Напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк казав, що українська сторона офіційно не підтверджує та не спростовує інформацію західних ЗМІ.

"Ми не будемо це коментувати ані "так", ані "ні". Чому? Тому що для нас це фактор суттєвого виживання. Точно говорити про те, чи є вони у нас, чи ні, у наш час це не потрібно", - пояснив він.

А також порадив чекати на офіційне підтвердження.

"Довгий час наші партнери постійно говорили, що вони нам щось передають. Сьогодні таких заяв не роблять, тому що розуміють, що це трохи дивно буде... Або президент, або головнокомандувач це коментуватиме", - додав Подоляк.

Від відповіді на питання про правдивість чуток ухилився представник Білого дому Джон Кірбі.

"Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про можливості озброєння", - сказав він, нагадав липневу заяву на саміті НАТО про початок процесу і додав, що немає причин сумніватися, що F-16 буде введено в експлуатацію до кінця літа.

При цьому Reuters та Associated Press з посиланням на неназваних офіційних представників США та українського депутата підтвердили, що "доставка винищувачів завершена".

Наразі недостатньо інформації, щоб стверджувати, що F-16 дійсно прибули до України, вважає Романенко.

"По-перше, не було жодних офіційних заяв. Ця подія такого рівня, що президент України оголосить про це, навіть не командувач Повітряних сил або його спікери", - сказав він.

На його думку, з подібним оголошенням може виступити якщо не президент, то міністр оборони Рустем Умєров чи головком ЗСУ Олександр Сирський.

"Напевно, тому трохи затримка з інформацією, але загалом такого чіткого підтвердження немає. Бо якби вони прилетіли до України, то насамперед росіяни виявили б їх радіотехнічними засобами та супутниковою розвідкою. І вже російські інформагентства підтверджували б цей факт", - пояснює експерт.

Зазначимо, соцмережі вже розповсюджують фото та відео нібито з F-16 у небі над Україною. На одному з них винищувач пролітає над Львовом, до кадру потрапила міська ратуша. Але профільне видання The War Zone схиляється до того, що фото може бути змонтованим.

Валерій Романенко не виключає, що це може бути фотошоп.

"Це може бути фотошоп, наприклад, скріншот із будь-якого відео в тій чи іншій країні. Тому що є українські знаки державного розпізнавання Повітряних сил ЗСУ. І є чіткі місця на крилах і також щит на хвостовій частині. Те, що було на фото, там, здається, не можна визначити. Або ж за допомогою фотошопу на крилах знизу можна поставити дуже легко ці знаки. Тобто я не був би впевнений, що це справді оригінальні фото українських F-16", - каже він.

