Навчальний центр F-16 у Румунії випустив перших пілотів

Європейський навчальний центр F-16 у Румунії підготував першу групу пілотів. Це льотчики з Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

“Я з нетерпінням чекаю на момент, коли тут будуть готувати перших українських пілотів. Україна дуже потребує посилення протиповітряної оборони”, - зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Румунські пілоти вже отримали ліцензії. Під час навчання вони пройшли різні сценарії, зокрема виконували місії в темний час доби і тренувалися з пілотами країн-членів НАТО.

Авіаційна коаліція

Нагадаємо, що минулого року була створена авіаційна коаліція, в рамках якої союзники передадуть Україні винищувачі F-16. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія.

Раніше партнери заявляли, що F-16 з'являться в українському повітряному просторі влітку 2024 року. Проте поки не було офіційної інформації про передачу літаків.

Більше про те, коли F-16 будуть в Україні та як це може вплинути на фронт - у матеріалі РБК-Україна.

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