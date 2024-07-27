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Навчальний центр F-16 у Румунії випустив перших пілотів

Румунія, Субота 27 липня 2024 13:55
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Навчальний центр F-16 у Румунії випустив перших пілотів Фото: Начальний центр у Румунії випустив перших пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський навчальний центр F-16 у Румунії підготував першу групу пілотів. Це льотчики з Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Румунські пілоти вже отримали ліцензії. Під час навчання вони пройшли різні сценарії, зокрема виконували місії в темний час доби і тренувалися з пілотами країн-членів НАТО.

Наступна група румунських пілотів вже почала навчання. Згодом Європейський навчальний центр розпочне підготовку українських пілотів.

“Я з нетерпінням чекаю на момент, коли тут будуть готувати перших українських пілотів. Україна дуже потребує посилення протиповітряної оборони”, - зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Як йдеться у повідомленні, Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16.

Авіаційна коаліція

Нагадаємо, що минулого року була створена авіаційна коаліція, в рамках якої союзники передадуть Україні винищувачі F-16. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія.

Раніше партнери заявляли, що F-16 з'являться в українському повітряному просторі влітку 2024 року. Проте поки не було офіційної інформації про передачу літаків.

Більше про те, коли F-16 будуть в Україні та як це може вплинути на фронт - у матеріалі РБК-Україна.

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