Україна отримала від союзників першу партію винищувачів F-16, - Bloomberg
Перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано.
При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.
Як уточнили джерела видання, поки незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які проходили навчання на F-16 протягом останніх місяців, використати передані винищувачі одразу, чи цей процес займе більше часу.
Bloomberg пише, що прессекретар міністерства оборони України Діана Давітян відмовилася коментувати таку інформацію.
Що передувало
Нагадаємо, трохи менше року тому Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні близько 60 винищувачів F-16. Таким чином вони відповіли на часті заклики українських чиновників щодо постачання таких літаків.
Літаки F-16 допоможуть скоротити перевагу Росії в небі, оскільки авіація окупантів набагато більш сучасна, ніж українська.
Після анонсу постачання на F-16 почали тренувати українських пілотів. Їхню підготовку проводили і продовжують проводити в США та Данії.
На початку липня під час саміту НАТО президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у спільній заяві розповіли, що процес постачання F-16 в Україну вже розпочався.
Лідери трьох країн запевняли, що винищувачі F-16 почнуть літати над Україною вже цього літа.
Детально про те, чи зможуть бойові літаки американського виробництва вплинути на ситуацію на полі бою, - у матеріалі РБК-Україна.
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