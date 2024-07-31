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F-16 вже були задіяні у повітряному захисті в Україні, - The Telegraph

Середа 31 липня 2024 22:30
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F-16 вже були задіяні у повітряному захисті в Україні, - The Telegraph Ілюстративне фото: Україна отримала F-16 та використала для захисту неба (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна вже отримала невелику партію винищувачів F-16. Вони вже використовувались як протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, посилаючись на джерело у Повітряних силах, Україна виконала свої перші бойові завдання на F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів.

Військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".

Що передувало

Сьогодні агенство Bloomberg написало про те, що до Києва було доставлено невелику, але неуточнену кількість F-16. А вже після цього соцмережами почали поширюватись фото на якому нібито зображено F-16 у небі над Україною.

Київ офіційно не підтвердив отримання винищувачів. У США також відмовились коментувати інформацію щодо передачі Україні F-16.

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F-16 Війна в Україні
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