F-16 вже були задіяні у повітряному захисті в Україні, - The Telegraph
Україна вже отримала невелику партію винищувачів F-16. Вони вже використовувались як протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Як пише видання, посилаючись на джерело у Повітряних силах, Україна виконала свої перші бойові завдання на F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів.
Військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".
Що передувало
Сьогодні агенство Bloomberg написало про те, що до Києва було доставлено невелику, але неуточнену кількість F-16. А вже після цього соцмережами почали поширюватись фото на якому нібито зображено F-16 у небі над Україною.
Київ офіційно не підтвердив отримання винищувачів. У США також відмовились коментувати інформацію щодо передачі Україні F-16.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.