В Румунії підозрюють Росії в навмисному псуванні азербайджанської нафти

Румунія підозрює, що Росія причетна до псування великої партії нафти, яку постачає Азербайджан. Росіяни могли здійснити диверсію на нафтопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на румунський новинний портал G4Media .

Зазначається, що Росія у межах своєї гібридної війни могла забруднити велику партію нафти у майже 200 тисяч тонн, яка поступила з Азербайджану до нафтопереробного заводу румунської компанії OMV Petrom.

У нафті, за даними джерел порталу, виявили органічні хлориди, які не могли потрапити туди інакше, ніж ззовні. Концентрація хлору виявилася настільки високою, що румунський НПЗ був би серйозно пошкоджений, якби почав переробляти забруднену нафту.

"Забруднення нафти могло бути здійснено за допомогою відносно простої операції саботажу з боку Росії на ділянці нафтопроводу протяжністю понад 1700 км", - сказано у повідомленні.

Компанія відразу звернулася до міністерства енергетики Румунії. З урахуванням того, що НПЗ не отримав 184 тисячі тонн нафти, міністерство оголосило надзвичайний стан в енергетиці.