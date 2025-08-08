В Румынии подозревают Россию в умышленной порче азербайджанской нефти
Румыния подозревает, что Россия причастна к порче крупной партии нефти, которую поставляет Азербайджан. Россияне могли осуществить диверсию на нефтепроводе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынский новостной портал G4Media.
Отмечается, что Россия в рамках своей гибридной войны могла загрязнить крупную партию нефти в почти 200 тысяч тонн, которая поступила из Азербайджана на нефтеперерабатывающий завод румынской компании OMV Petrom.
В нефти, по данным источников портала, обнаружили органические хлориды, которые не могли попасть туда иначе, чем извне. Концентрация хлора оказалась настолько высокой, что румынский НПЗ был бы серьезно поврежден, если бы начал перерабатывать загрязненную нефть.
"Загрязнение нефти могло быть осуществлено с помощью относительно простой операции саботажа со стороны России на участке нефтепровода протяженностью более 1700 км", - сказано в сообщении.
Компания сразу обратилась в министерство энергетики Румынии. С учетом того, что НПЗ не получил 184 тысячи тонн нефти, министерство объявило чрезвычайное положение в энергетике.
Отметим, что это не первый теракт РФ, косвенно направленный против Азербайджана. В частности недавно российская армия десятками дронов атаковала объект газотранспортной инфраструктуры у границы Украины с Румынией. Через эту станцию в Украину шел газ из США и Азербайджана.
Азербайджанский газ НАК "Нафтогаз Украины" получает с середины июля. Его переправляют по Трансбалканскому коридору. Поставки газа из нового источника потенциально могут усилить энергобезопасность страны в перспективе.
"Поджог" засчитан
Российские оккупанты могут совершать теракты против Азербайджана, поскольку президент страны Ильхам Алиев изрядно "поджег" россиян в июле.
Напомним, что 20 июля украинская журналистка подарила Алиеву шевроны подразделений Вооруженных сил Украины, после чего он поблагодарил и сказал продолжать действовать дальше. Это, в свою очередь, вызвало истерику у россиян.
А 19 июля во время выступления перед прессой у президента Азербайджана спросили, что он посоветовал бы украинцам как лидер нации, которая спустя три десятка лет смогла восстановить территориальную целостность. В ответ он сказал, что никогда не нужно соглашаться на оккупацию и никогда не сдаваться.