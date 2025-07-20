Алієв "підпалив" росіян: прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав "продовжуйте так само"

Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву подарували шеврони ЗСУ, після чого він подякував і сказав продовжувати діяти далі. Це, своєю чергою, викликало істерику в росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Олени Курбанової.

Зокрема, у соцмережах розійшлося відео, на якому українська журналістка Олена Курбанова передає президенту Азербайджану шеврони підрозділів ЗСУ.

"Найцінніше, шеврони наших захисників. Тому що наша армія - це єдина гарантія безпеки для України", - додала Курбанова під час передачі подарунка.

Алієв тим часом прийняв його і висловив слова подяки.

"Спасибі вам велике. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само", - сказав президент Азербайджану.

На це відреагували найпомітніші постаті Z-прогаганди, а дехто навіть пригадав Алієву, що він нібито "не відповів" за збиття російського вертольота у Вірменії.