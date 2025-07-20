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Алієв "підпалив" росіян: прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав "продовжуйте так само"

Неділя 20 липня 2025 18:09
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Алієв "підпалив" росіян: прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав "продовжуйте так само" Фото: Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву подарували шеврони ЗСУ, після чого він подякував і сказав продовжувати діяти далі. Це, своєю чергою, викликало істерику в росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Олени Курбанової.

Зокрема, у соцмережах розійшлося відео, на якому українська журналістка Олена Курбанова передає президенту Азербайджану шеврони підрозділів ЗСУ.

"Найцінніше, шеврони наших захисників. Тому що наша армія - це єдина гарантія безпеки для України", - додала Курбанова під час передачі подарунка.

Алієв тим часом прийняв його і висловив слова подяки.

"Спасибі вам велике. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само", - сказав президент Азербайджану.

На це відреагували найпомітніші постаті Z-прогаганди, а дехто навіть пригадав Алієву, що він нібито "не відповів" за збиття російського вертольота у Вірменії.

Фото: пости пропандистів РФ про те, що трапилося (скріншоти)

Алієв підказав Україні шлях до відновлення

Нагадаємо, вчора у президента Азербайджану запитали, що він порадив би українцям як лідер нації, яка через три десятки років змогла відновити територіальну цілісність.

У відповідь він сказав, що ніколи не потрібно погоджуватися на окупацію і ніколи не здаватися.

"Думаю, що це співзвучно і сподіванням українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію. Ось це головна порада. Це те, що робили ми", - сказав Алієв.

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